Fintechs do Brasil e do Paraguai fazem parceria para transacionar US$100 mi via Pix em 2025

Por Isabel Teles

SÃO PAULO (Reuters) - A processadora de pagamentos brasileira PagBrasil e o Bancard, do Paraguai, anunciaram nesta sexta-feira uma parceria para processar transações via Pix, destacando o interesse crescente de fintechs latino-americanas na tecnologia.

As empresas esperam transacionar 100 milhões de dólares via Pix por paraguaios no Brasil este ano, conforme os estrangeiros adotam o método de pagamento que, desde 2020, se tornou o mais utilizado no Brasil, superando cartões de crédito, débito e o dinheiro em espécie.

Desenvolvido pelo Banco Central, o Pix ganhou popularidade entre turistas por oferecer taxas de câmbio mais favoráveis do que cartões de crédito ou dinheiro em casas de câmbio.

Em 2024, com o real desvalorizado em mais de 20% ante o dólar, os visitantes gastaram 7,3 bilhões de dólares no Brasil -- maior valor anual da série histórica do BC, iniciada em 1995.

A PagBrasil é integrada ao Pix por meio de grandes bancos como BTG, Itaú e Bradesco. O Bancard vai oferecer a integração com o Pix para clientes de bancos que são seus acionistas, como Itaú Paraguai, Banco Atlas, Banco Familiar e outros.

"O cliente estrangeiro escaneia o código QR do vendedor brasileiro com o valor em reais e vê a conversão para sua moeda no aplicativo", explicou o presidente-executivo e cofundador da PagBrasil, Alex Hoffmann.