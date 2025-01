Fávaro fala em trabalho de 'constante acompanhamento' dos preços dos alimentos

Brasília, 31 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse na quinta-feira, 30, que o governo fará trabalho de "constante acompanhamento" dos preços dos alimentos. "Vamos acompanhar o que está acontecendo no mundo dos alimentos, as condições, perspectivas, carências. Para que isso, então, possa ser desdobrado em ações", afirmou a jornalistas após reunião no Ministério da Fazenda.As possíveis ações para controlar a inflação sobre os alimentos, segundo Fávaro, não incluem, até o momento, ajustes sobre a alíquota de importação. "A reunião de hoje não tratou de medidas", disse, na quinta-feira. As reuniões do governo sobre o tema serão realizadas semanalmente.O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, disse na mesma coletiva de imprensa que a preocupação do governo é como aumentar a produção de alimentos e não sobre adoção de medidas "heterodoxas"."O governo não vai adotar nenhuma medida heterodoxa em relação a alimentos no Brasil. Nossa preocupação é como aumentar a produção de alimentos, tendo em vista que aumentou o consumo, isso é muito bom, no Brasil e no mundo", afirmou Teixeira.