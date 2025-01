Faixa de Gaza: 3 reféns israelenses serão libertados em troca de 90 prisioneiros palestinos no sábado

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o grupo Hamas anunciaram nesta sexta-feira (31) alguns detalhes sobre a quarta troca de reféns por prisioneiros palestinos. A operação está prevista para ocorrer no sábado (1°).

Em uma mensagem publicada no Telegram, Abu Obeida, porta-voz das brigadas Ezzedine al-Qassam, o braço armado do Hamas, anunciou os nomes dos próximos três reféns a serem libertados. Segundo a publicação, Ofer Kalderon, Yarden Bibas e Keith Siegel deixarão o cativeiro na Faixa de Gaza no sábado.

O gabinete de Netanyahu confirmou ter recebido a lista com os nomes. "Todas as famílias de reféns foram informadas pelo Exército", diz um comunicado divulgado pelo governo israelense.

Três reféns homens

O israelo-argentino Yarden Bibas, de 34 anos, é o marido de Shiri, 33, e o pai de Kfir e Ariel, de nove meses e quatro anos, respectivamente, todos capturados no ataque de 7 de outubro de 2023 em Israel. No final de 2023, o Hamas anunciou que a mãe e as crianças morreram em um bombardeio israelense na Faixa de Gaza. Mas o exército israelense recusa a informação, alegando ter provas de que Shiri e as crianças estão vivas.

O refém israelo-americano Keith Siegel, de 65 anos, que foi sequestrado com sua esposa Aviva, 63, apareceu no ano passado em um vídeo divulgado pelo Hamas. Aviva foi libertada na primeira troca de reféns por prisioneiros, em novembro de 2023.

O franco-israelense Ofer Kalderon, de 54 anos, foi levado por membros do grupo Hamas do kibutz Nir Oz junto com os filhos Erez e Sahar, com 12 e 16 anos, respectivamente. Os adolescentes também foram libertados no primeiro acordo de trégua, em novembro de 2023.

No último 20 de janeiro, o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, indicou que Ofer Kalderon e outro franco-israelense, Ohad Yahalomi, de 50 anos, estavam na lista de 33 reféns a serem libertados. Yahalomi permanece em cativeiro na Faixa de Gaza.

90 prisioneiros palestinos

A ONG palestina Clube dos Prisioneiros anunciou nesta sexta-feira que 90 detentos mantidos em prisões israelenses serão libertados neste sábado em troca dos três reféns israelenses. Entre as pessoas que serão soltas, "9 cumprem prisão perpétua e 81 penas de longa duração", indicou a instituição.

Na quinta-feira (30), três reféns israelenses e cinco tailandeses foram libertados em troca de 110 prisioneiros palestinos. A troca foi marcada por momentos de caos na Faixa de Gaza, levando Netanyahu a suspender, em um primeiro momento, a libertação dos prisioneiros palestinos, em protesto.

O primeiro-ministro israelense classificou de "chocantes" a saída do cativeiro de Arbel Yehud, de 29 anos, de Gadi Moses, de 80, em Khan Yunis, no sul do enclave palestino. A libertação ocorreu em meio a uma multidão agitada, por combatentes encapuzados e fortemente armados do Hamas e da Jihad Islâmica.

A libertação ocorreu no meio de uma multidão entusiasmada, com um grande destacamento de combatentes encapuzados e armados do Hamas e da Jihad Islâmica. Nas imagens, Yehud aparece visivelmente assustada e pressionada por membros dos dois movimentos palestinos.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) pediu uma "melhora" na segurança e dignidade nas próximas operações.

(Com informações da AFP)