Fabricantes europeus temem mais produtos da China do que tarifas dos EUA, mostra pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os fabricantes da zona do euro estão mais preocupados com as importações baratas vindas da China do que com as possíveis tarifas de importação dos Estados Unidos, segundo uma pesquisa do Banco Central Europeu divulgada nesta sexta-feira.

Apenas metade dos fabricantes contatados pelo BCE em uma pesquisa regular acha que seus negócios na zona do euro serão afetados pelas tarifas dos EUA.

Muitos apontaram que já estão produzindo mais para a venda no mercado local e alguns estão exportando apenas produtos altamente sofisticados e de difícil substituição nos EUA.

A "preocupação primordial", no entanto, é com relação ao impacto indireto das tarifas, com a chegada de mais importações da China para a União Europeia se o comércio entre as duas maiores economias do mundo for restringido.

"Na ausência de medidas de proteção da UE, isso levou mais entrevistados a esperar um efeito negativo sobre os preços em seu setor na zona do euro do que um efeito positivo", disse o BCE.

"No caso de medidas de proteção e retaliação que levem a uma guerra tarifária mais generalizada, é muito mais provável que os custos e os preços aumentem."

A pesquisa trimestral também mostrou que os fabricantes estão demitindo funcionários ou contratando menos, na tentativa de cortar custos. Ela também indicou preços estáveis no setor industrial e, no máximo, aumentos moderados no setor de serviços.

Esses foram todos elementos que provavelmente consolidaram a decisão do Banco Central Europeu de cortar os juros na quinta-feira.

O BCE entrou em contato com 82 grandes empresas que operam na zona do euro fora do setor financeiro entre 6 e 14 de janeiro de 2025.

(Por Francesco Canepa)