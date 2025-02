Eztec assume controle compartilhado da construtora Lindenberg

SÃO PAULO (Reuters) - A Eztec informou nesta sexta-feira que passou a exercer o controle compartilhado da construtora Lindenberg juntamente com a Lindenberg Investimentos, após operação de capitalização pela companhia.

A Eztec tinha desde 2022 uma joint venture com a Lindenberg, a EZ-CAL, visando desenvolver empreendimentos imobiliários em São Paulo, veículo que previa o direito à Eztec de exercer a subscrição de novas ações da Lindenberg, o que foi feito.

Com a conclusão do negócio, a Eztec passa a deter 46,75% das ações da Lindenberg, dividindo o controle da empresa com a Lindenberg Investimentos, que detém o mesmo percentual dos papéis, a partir de um acordo de acionistas.

"A negociação envolveu o aporte de aproximadamente 130 milhões de reais, pela Eztec, no capital da Lindenberg, pagos mediante a contribuição das ações da EZ-CAL detidas pela Eztec e a amortização de parte do saldo dos contratos de mútuo existentes entre as duas empresas", afirmou a Eztec em comunicado à imprensa.

O sócio e presidente da Lindenberg, Adolpho Lindenberg Filho, disse no comunicado que a capitalização "fortalecerá ainda mais a nossa posição no mercado, é importante para melhorar a estrutura de capital e reduzir a alavancagem financeira, e, certamente, fomentar novos projetos de sucesso".

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)