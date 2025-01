Exxon supera estimativas para 4º tri com maior produção no Permiano e na Guiana

Por Sheila Dang

HOUSTON (Reuters) - A Exxon Mobil superou nesta sexta-feira as estimativas de Wall Street para o lucro do quarto trimestre, uma vez que a maior produção de petróleo e gás compensou os preços mais baixos do petróleo e as margens de refino mais fracas.

Seu lucro ajustado foi de 7,39 bilhões de dólares ou 1,67 dólar por ação, superando as estimativas dos analistas de 1,56 dólar, segundo dados da LSEG.

Baixos custos de produção da Exxon e seus projetos lucrativos e prolíficos na Guiana reforçaram os lucros da empresa, apesar dos preços mais baixos do petróleo e de um declínio nos lucros com a fabricação de combustível. A empresa se tornou a maior produtora de petróleo na bacia do Permiano em 2024, maior área de petróleo dos EUA, depois de fechar a aquisição da Pioneer Natural Resources em maio.

O produtor de petróleo nº 1 dos EUA registrou lucros de 33,46 bilhões de dólares em 2024, abaixo dos 38,57 bilhões de dólares do ano anterior.

Seus lucros ajustados do quarto trimestre com a produção de petróleo e gás foram de 6,28 bilhões de dólares, acima dos 4,15 bilhões de dólares registrados no mesmo trimestre do ano anterior. A produção atingiu 4,6 milhões de barris de óleo equivalente por dia, crescendo em relação aos 4,58 milhões do terceiro trimestre.

A produção de petróleo e líquidos de gás natural nos Estados Unidos cresceu quase 2% em relação ao trimestre anterior, atingindo 1,47 milhão de barris por dia.

Mas os ganhos com a produção de gasolina e diesel foram de 323 milhões de dólares, uma grande queda em relação aos 3,2 bilhões de dólares do ano anterior. O início de operação de novas refinarias de petróleo por outras empresas na Ásia e na África levou a um maior fornecimento global de combustível, mesmo com a demanda por gasolina e diesel aquém das expectativas.

O negócio de refino continua sob pressão à medida que a oferta adicional entra no mercado, disse a diretora Financeira Kathryn Mikells em uma entrevista.

"Isso é realmente o que estamos observando ao olharmos para 2025", disse ela.

Os resultados da Exxon foram ajudados por custos corporativos mais baixos e mostraram um desempenho misto em toda a empresa, disse Biraj Borkhataria, analista da RBC Capital Markets, em uma nota nesta sexta-feira.

(Reportagem de Sheila Dang em Houston)