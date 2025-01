Expresso Turístico é incluído no plano de privatização de linhas da CPTM

O Governo de São Paulo iniciou uma consulta pública para a concessão das linhas ferroviárias 10-Turquesa e 14-Ônix, que ligará o ABC Paulista, Guarulhos e a Zona Leste da capital. Na concessão também foi incluindo o Expresso Turístico da CPTM,

O que aconteceu

A empresa vencedora do leilão deverá operar três serviços na linha 10-Turquesa. Segundo o plano operacional da Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI), isso inclui também os expressos turísticos partindo da estação Luz para Paranapiacaba e Mogi das Cruzes, além do expresso ABC entre as estações Tamanduateí e Santo André.

O expresso ABC será operado em dias úteis, enquanto os expressos turísticos funcionarão nos finais de semana e feriados. Os horários previstos são pela manhã, entre 8h e 12h, com retorno à tarde, entre 12h e 17h. Atualmente, as partidas ocorrem às 8h30 da Estação Luz.

Expresso Turístico realiza passeios ao final de semana da estação da Luz até Jundiaí, Mogi das Cruzes e Paranapiacaba. Criado em 2009, o projeto é feito em um trem a diesel e, segundo a CPTM, o objetivo é "oportunizar momentos de lazer, resgate cultural, respeitando o patrimônio histórico e fomentando a felicidade e o encantamento de turistas do Brasil e do Mundo".

A Linha 14-Ônix terá um percurso de 40 km entre Guarulhos e Santo André. O projeto prevê a construção de 23 novas estações e integração com diversas linhas existentes, como a 13-Jade e a 3-Vermelha. A implantação ocorrerá em três fases ao longo de dez anos.

Espera-se que a Linha 14-Ônix atenda mais de 770 mil passageiros até 2050. Com uma extensão total prevista de mais de 70 km, as viagens serão realizadas a cada cinco minutos.

Participação pública

Os interessados podem acessar os materiais da consulta pública no site da Secretaria de Parcerias e Investimentos. Para contribuir, é necessário baixar um formulário, preenchê-lo e enviá-lo por e-mail até o dia 3 de março de 2025.

As audiências públicas ocorrerão presencialmente com transmissão ao vivo pelo YouTube. Elas serão realizadas nas cidades de São Paulo, Santo André e Guarulhos.