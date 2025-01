EXCLUSIVO-Trump deve impor tarifas a México e Canadá a partir de 1º de março, dizem fontes

Por Jarrett Renshaw

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar novas tarifas contra Canadá e México que começarão em 1º de março, mas incluirão um processo para que os países busquem isenções específicas para determinadas importações, disseram à Reuters três pessoas familiarizadas com o planejamento.

A situação das tarifas permanecia flexível na sexta-feira e nenhuma decisão é definitiva até que Trump faça um anúncio público.

As fontes, que pediram para não serem identificadas porque não estão autorizadas a falar publicamente sobre o assunto, disseram que não tinham detalhes sobre uma taxa tarifária final, mas observaram que Trump tem dito que planeja impor uma tarifa de 25% sobre as importações dos dois países no sábado.

Separadamente, uma autoridade do governo disse que Trump estava revisando os planos tarifários na sexta-feira, o que pode permitir algumas isenções. Ainda assim, quaisquer isenções seriam "poucas e distantes entre si", segundo a autoridade.

Embora o anúncio das tarifas possa tumultuar os mercados financeiros e prejudicar o relacionamento dos EUA com seus dois parceiros comerciais, oferecer uma janela de 28 dias antes da implementação e um processo para isenções sugeriria uma abordagem mais cuidadosa por parte do governo Trump.

Isso também daria tempo para negociações sobre as ações do Canadá e do México para atender às metas declaradas por Trump, que busca pressionar os dois vizinhos dos EUA a barrar o fluxo de imigrantes ilegais e o fentanil mortal que atravessa a fronteira dos EUA.

(Por Jarrett Renshaw; reportagem adicional de Andrea Shalal, David Lawder e Trevor Hunnicutt)