EUA proíbem voo de helicóptero na área do aeroporto de Washington

O FAA (Administração Federal de Aviação, na sigla em inglês) decidiu restringir a circulação de helicópteros na área do Aeroporto Nacional Ronald Reagen, em Washington, segundo jornal norte-amerciano The New York Times. A decisão vem após a colisão de um helicóptero militar com um avião da American Airlines, na última quarta-feira, que deixou 67 mortos. .

O que aconteceu

Parte do espaço aéreo já foi restringida devido aos trabalhos de busca e recuperação dos corpos no local do acidente. Mas, segundo o jornal, a agência responsável pelo controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos decidiu proibir a circulação de helicópteros por tempo indeterminado.

Restrição afeta, principalmente, as chamadas rotas baixas, que correm sob ou paralelas às rotas de voo do aeroporto. O senador republicano Jerry Moran também comentou a decisão na conta do "X", antigo Twitter. "Considero uma decisão acertada, e espero que permaneça assim até o término da investigação", disse.

Relatório preliminar sobre as causas do acidente deve sair em 30 dias. Caixas pretas foram localizadas e recolhidas. Autoridades não vão comentar possíveis motivos para a colisão até que primeiro laudo seja divulgado.

Acidente aconteceu no momento em que aeronave pousaria

Colisão aconteceu na aproximação para pouso, por volta das 21h dos EUA (23h de Brasília). Até o início da manhã desta sexta-feira, pelo menos 41 corpos haviam sido retirados do rio, que passa pela capital Washington e pelos estados da Virgínia Ocidental, Virgínia e Maryland.

O avião transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. Já no helicóptero militar, três soldados estavam a bordo, conforme as autoridades locais.

Entre os passageiros do avião, estavam dois russos ex-campeões mundiais de patinação. O Kremlin confirmou que os treinadores de patinação no gelo Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam a bordo, além de uma equipe do país.

Helicóptero Black Hawk realizava treinamento. O Exército dos EUA confirmou o envolvimento do helicóptero no acidente, além de afirmar que está colaborando com "as autoridades e forneceremos informações adicionais." A agência de notícias Associated Press afirmou que o helicóptero fazia um treinamento no momento da colisão.