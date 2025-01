"Ela não vai aguentar muito mais tempo": professora francesa completa mil dias presa no Irã

A família da francesa Cécile Kohler, detida no Irã há mil dias, pediu nesta sexta-feira (31) ao presidente Emmanuel Macron que intervenha para obter a sua libertação. Em entrevista à RFI, a irmã da professora acusada de espionagem expressa sua preocupação com a degradação do seu estado de saúde na prisão de Evin, em Teerã.

"Sentimos que ela está cada vez pior, que é cada vez mais difícil para ela imaginar que um dia poderá sair e ela está perdendo as esperanças", diz Noémie Kohler. "Sentimos que há uma verdadeira urgência em tirá-la da prisão e que ela não durará muito mais tempo. Não é mais uma questão de meses, é uma questão de semanas e até de dias", ressalta.

Há exatamente mil dias Cécile Kohler, de 40 anos, foi presa no Irã com seu companheiro, Jacques Paris, de 70 anos, em uma viagem turística ao Irã. Durante seis meses, o regime iraniano negou ter detido a professora. Mas em 6 de outubro de 2022 um vídeo foi divulgado pela televisão estatal do país, mostrando a francesa afirmando ter praticado atos de espionagem: "uma prática odiosa de confissão forçada", denunciou o Ministério das Relações Exteriores da França.

Segundo Noémie, a família conseguiu falar com a professora no último domingo (26) por meio de uma ligação de vídeo no WhatsApp durante alguns minutos. "Vemos apenas o seu rosto, mas sentimos a presença de carcereiros à sua volta e a pressão psicológica que exercem. Sua fala é, portanto, fortemente controlada", diz, em entrevista à RFI.

A irmã de Cécile também denuncia as más condições da prisão de Evin, onde a professora é vítima de "uma atmosfera de terror". "Ela é mantida em uma cela sem janelas, da qual só pode sair três vezes por semana durante trinta minutos, isso quando as saídas não são canceladas no último momento", diz. "Ela dorme no chão, sobre cobertores, e é vigiada o tempo inteiro por carcereiros. Ela não pode nem mesmo contatar a embaixada", reitera.

Noémie também aponta a falta de avanço no caso, com as negociações entre Paris e Teerã "bloqueadas". "Dizemos à Cécile que as autoridades francesas nos garantem estar mobilizadas para a sua libertação. Mas a situação continua paralisada", ressalta. "Como se isso não bastasse, os carcereiros lhe dão falsas esperanças, fazendo-a acreditar que ela vai sair, dando falsas previsões. Por exemplo, disseram a ela que seria libertada antes de seu aniversário, 25 de setembro, o que não aconteceu."

Sem previsão para a libertação

No último 6 de janeiro, o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, garantiu que Cécile e Jacques serão libertados, mas sem dar uma previsão. "Tudo está dependendo das nossas relações bilaterais [com o Irã] e o futuro das sanções. Até a libertação dos reféns, peço a nossas compatriotas para não viajarem ao Irã", declarou.

"Gostaríamos de ser recebidos por Emmanuel Macron. Nos perguntamos por que ele ainda não nos recebeu. Fomos recebidos por vários ministros, sem problemas, mas Macron está demorando", disse Noémie à AFP. "Acho que é ele [o presidente francês] quem tem a chave" para a libertação de Cécile.

Uma manifestação foi realizada nesta sexta-feira diante da prefeitura de Soultz-Haut-Rhin, cidade natal de Cécile, no leste da França. "Chegamos a mil dias que você foi feita de refém. Por quê?", questionou a mãe da francesa, Mireille Kohler, diante de dezenas de pessoas que participaram do ato.

Macron não estará longe de Soultz neste domingo (2). Ele irá à cidade de Colmar, também no leste, para as comemorações do 80º aniversário da libertação da região das tropas nazistas, em 2 de fevereiro de 1945, durante da Segunda Guerra Mundial. No entanto, nenhum encontro com a família de Cécile Kohler foi anunciado até o momento.