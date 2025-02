Deputados do PT elegem Lindbergh Farias (RJ) novo líder da bancada na Câmara

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) foi eleito líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, nesta sexta-feira, 31. A escolha do deputado fazia parte de um acordo do partido previsto desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nome de Lindbergh foi firmado em um jantar em Brasília, nesta sexta, na presença de Lula.

O antecessor no cargo, Odair Cunha (PT-MG), integra a mesma tendência petista de Lula, "Construindo um Novo Brasil". Já Lindbergh integra outra tendência, "Resistência Socialista", mais crítica à política fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.