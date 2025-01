Vingança: Trump demite funcionários que participaram de suas condenações

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos demitiu nesta segunda-feira funcionários que participaram dos processos criminais contra o presidente Donald Trump.

O que aconteceu

Autoridades "não eram confiáveis", funcionário do Departamento da Justiça. "O procurador-geral em exercício, James McHenry, tomou essa decisão porque não acreditava que essas autoridades fossem confiáveis para implementar fielmente a agenda do presidente, devido ao seu papel significativo nos processos contra ele", disse funcionário à agência de notícias AFP.

Mais de uma dezena de demissões no "plano de vingança" foram feitas, segundo a imprensa local. Vários dos demitidos são promotores de carreira do Departamento de Justiça. O promotor especial Jack Smith, que apresentou duas acusações federais contra Trump, renunciou no começo do mês.

Trump acusou seu antecessor Joe Biden de conduzir uma "caça às bruxas política" contra ele. Em seu discurso de posse, prometeu que acabaria com o que chamou de "uso violento, injusto e cruel do Departamento de Justiça" e do "governo como arma".

Smith acusou Trump de conspirar para alterar o resultado das eleições de 2020. Ele também afirmou que houve má gestão por parte de Trump de documentos classificados após deixar a Casa Branca. Nenhum dos casos foi a julgamento.

Trump enfrenta outras acusações. Na Geórgia, ele é investigado por tentar alterar os resultados eleitorais naquele estado, mas o caso deve ficar parado enquanto ele estiver no poder.

O republicano foi condenado em maio passado. Ele foi acusado de falsificar registros comerciais para ocultar pagamentos a uma estrela pornô a fim de silenciá-la.

*Com informações da AFP