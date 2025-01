Acidente aéreo nos EUA: Destroços são tirados de rio e 41 corpos resgatados

As autoridades começaram a retirar do rio Potomac nesta sexta-feira (31) os destroços do avião e do helicóptero militar envolvidos na colisão que deixou 67 mortos em Washington D.C., nos Estados Unidos. Os corpos de mais de 40 pessoas também já foram recuperados.

O que aconteceu

Até o início da manhã desta sexta-feira (31), 41 corpos foram recuperados e transferidos para o escritório de perícia na região. A informação foi divulgada pelo chefe dos bombeiros, John Donnelly Sr., em coletiva de imprensa nesta tarde.

Dos corpos recuperados, 28 já foram identificados pelas autoridades. As 18 famílias dos identificados foram informadas. Donnelly afirmou que as equipes de resgate seguem trabalhando para resgatar todos os corpos "o mais rápido possível", todavia, acrescentou não saber quanto tempo durará a operação.

Vai ser necessário retirar a fuselagem das aeronaves do rio para conseguir recuperar os corpos restantes, disse Donnelly. As autoridades também informaram ter suspeitas sobre as posições onde devem estar as demais vítimas.

Duas pistas do Aeroporto Nacional Ronald Reagan estão fechadas. A medida foi necessária porque os aviões que decolam e pousam precisariam voar diretamente sobre a área da operação de resgate. A pista principal, que é a maior, do aeroporto continua operando normalmente, segundo Terry Liercke, gerente do aeroporto.

Acidente provocou 67 mortes

Colisão aconteceu na aproximação para pouso, por volta das 21h dos EUA (23h de Brasília) de quarta-feira (29). As aeronaves envolvidas caíram no rio Potomac, que passa pela capital Washington e pelos estados da Virgínia Ocidental, Virgínia e Maryland.

O avião transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. Já no helicóptero militar, três soldados estavam a bordo, conforme as autoridades locais. Ninguém sobreviveu.

Helicóptero Black Hawk realizava treinamento. O Exército dos EUA confirmou o envolvimento da aeronave no acidente, além de afirmar que está colaborando com "as autoridades e forneceremos informações adicionais". A agência de notícias Associated Press divulgou que o helicóptero fazia um treinamento no momento da colisão.

Duas caixas-pretas do avião foram recuperadas na quinta-feira (30). Os investigadores encontraram o gravador de voz da cabine do piloto e o registrador de dados de voo. Os equipamentos serão analisados pelo órgão responsável pela investigação, o NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA, em tradução livre), informaram fontes anônimas às emissoras CBS News e ABC News. Ainda não há informações sobre a recuperação da caixa-preta do helicóptero.

Relatório preliminar da investigação deve sair em 30 dias e o relatório final, após a conclusão da investigação. Segundo Todd Inman, membro do conselho, a equipe investigativa ficará no local do acidente pelo tempo necessário para obter as informações que indiquem a possível causa da colisão.

Autoridades não irão especular sobre as supostas causas do acidente. O NTSB explicou na quinta que, apesar de ter recebido informações sobre o caso, ainda não há dados suficientes para apontar o que causou o acidente. O conselho colocou à disposição das empresas e autoridades envolvidas corpo técnico e equipamentos para a investigação do caso. "Nossa missão é entender não apenas o que aconteceu, mas porque aconteceu e fazer recomendações de segurança para que isso não ocorra novamente", acrescentou.

Identificação das vítimas ficará a cargo do serviço forense de Washington. Um grupo de assistência às famílias das vítimas foi montado para apoiá-los neste momento e os nomes não serão divulgados, de acordo com Inman.