Cooxupé entra no mercado de cereais em parceria com a Agrobom

São Paulo, 31 - A Cooxupé, maior cooperativa de cafeicultores do Brasil, anunciou, em nota, sua entrada no mercado de cereais por meio de uma sociedade com a Agrobom, empresa especializada na comercialização de grãos. Com a parceria, a cooperativa passa a atuar nos segmentos de recebimento, comercialização e exportação de soja e milho, ampliando sua presença no agronegócio nacional e internacional."Vimos grande potencial em hectares e na produção de cereais, especialmente soja, por parte dos nossos cooperados, e a entrada da Cooxupé neste mercado permitirá a captação de novos produtores que são envolvidos com estas culturas agrícolas", destacou, na nota, o presidente da cooperativa, Carlos Augusto Rodrigues de Melo. Segundo ele, a decisão responde à crescente demanda dos cooperados que diversificam suas culturas e contribui para a estratégia de expansão da Cooxupé no mercado global de commodities.A Cooxupé é líder na exportação de café arábica no Brasil. Em 2023, a cooperativa embarcou 4,5 milhões de sacas, sendo 3,6 milhões destinadas a 50 países. Agora, com a diversificação para o setor de grãos, a expectativa é ampliar seu impacto no agronegócio global. A Agrobom, fundada em 2006 no sul de Minas Gerais, tem forte atuação na compra e venda de cereais e atende mais de 60 municípios da região.