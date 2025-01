Contas públicas fecham 2024 dentro da meta fiscal, com déficit de R$ 43 bi

Os esforços da equipe econômica em cortar gastos no final do ano passado deram resultado e o governo fechou as contas de 2024 dentro da meta fiscal traçada pelo ministro Fernando Haddad. O resultado é menor que o rombo de R$ 228,5 bilhões observado em 2023. O objetivo do governo era ter déficit zero, mas o saldo efetivo poderia ser negativo em até R$ 28,8 bilhões graças à margem de tolerância introduzida pelo novo arcabouço fiscal, e as contas acabaram fechando em R$ 43 bilhões. Gastos extraordinários para lidar com os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul e das queimadas nas regiões Norte e Centro-Oeste foram excluídos do cálculo da meta por decisões legislativas e judiciais. Descontadas essas despesas, o resultado ficou negativo em R$ 11 bilhões. Entenda.

Lula diz que não pretende adotar novas medidas fiscais. O presidente falou ontem a jornalistas, no Palácio do Planalto, na primeira entrevista após mudar o comando da Secretaria de Comunicação. Lula disse que não prevê novas medidas fiscais no seu governo neste momento. "Se depender de mim, não tem outra medida fiscal. Vamos pensar no desenvolvimento saudável do país", disse ele, ponderando que, se surgir a necessidade de novos ajustes, vai avaliar. E defendeu que a política fiscal foque a arrecadação e não o corte de direitos das camadas mais pobres. Sobre a ameaça de Donald Trump de aumentar as taxas sobre produtos brasileiros, o presidente disse que, se isso ocorrer, '"vai ter reciprocidade do Brasil em taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos". Trump confirmou na noite de ontem tarifas de 25% para os produtos do México e do Canadá, que começam a vigorar já neste sábado, e mencionou que também deve taxar a China. Veja o que mais Lula falou.

Dólar tem nona queda seguida com decisão sobre juros no Brasil e nos EUA. A moeda americana fechou ontem cotada a R$ 5,853, uma queda de 0,25%. O mercado repercutiu as decisões do aumento dos juros do Brasil e da manutenção das taxas nos Estados Unidos, decididas no dia anterior. A Bolsa disparou 2,82%, embalada pelo otimismo dos investidores e pela forte alta de 5% da Vale. A previsão de analistas é de que os juros brasileiros subam mais até o fim deste ano por conta da inflação crescente, e que ultrapassem os 15%.

Equipes de resgate encontram caixas-pretas do avião que caiu em Washington. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, foram recuperados o gravador de voz da cabine do piloto e o registrador de dados de voo. Ainda não há informações sobre a recuperação da caixa-preta do helicóptero. Os equipamentos serão analisados pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA, órgão responsável pela investigação, que informou que, apesar de ter recebido informações sobre o caso, ainda não há dados suficientes para apontar qual a causa do acidente. Um relatório preliminar deve sair em 30 dias. O avião da American Airlines caiu na noite de quarta depois de se chocar contra um helicóptero militar quando estava próximo do pouso, 67 pessoas morreram.

Carla Zambelli tem mandato cassado pelo TRE-SP por abuso de poder. A decisão teve 5 votos a favor da cassação e 2 contra, e também a torna inelegível por oito anos. A deputada deve acionar o Tribunal Superior Eleitoral para tentar reverter a determinação. O pedido de cassação foi feito por deputada federal Sâmia Bomfim, que acusa Zambelli e abusar de meios de comunicação nas eleições de 2022. No Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo prevaleceu o entendimento de que a deputada divulgou informações inverídicas sobre o processo eleitoral de 2022 e montou uma "teia de desinformação", utilizando as redes sociais e sites para abusar dos meios de comunicação. Carla Zambelli nega as acusações e se diz vítima de "perseguição política". Saiba mais.

Queimadas em SP subiram 13 vezes em um ano e atingiram área maior que o DF. A área queimada no estado de São Paulo foi de 6.163 km² em 2024, o que representa um aumento de 1.235% em relação a 2023, quando 461 km² haviam sido incendiados. Os números são do monitor do fogo da plataforma Mapbiomas, que coleta dados sobre as queimadas desde 2019. Eles mostram ainda que São Paulo foi o estado que mais aumentou a área queimada entre 2023 e 2024, ficando bem à frente de Mato Grosso do Sul (268%), Mato Grosso (198%) e Minas Gerais (151%). No Brasil todo, a área incendiada em 2024 é maior do que a de 18 estados brasileiros e superior à de países como Itália e Equador. Veja todos os números.