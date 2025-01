Consumidores e analistas da zona do euro veem inflação mais alta apesar de otimismo do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Consumidores e economistas da zona do euro elevaram suas expectativas de inflação para este ano, levantando algumas dúvidas sobre a previsão do Banco Central Europeu de que o aumento dos preços está firmemente sob controle, mostraram pesquisas separadas nesta sexta-feira.

O BCE cortou as taxas de juros pela quarta reunião consecutiva na quinta-feira e deu a entender que pode afrouxar ainda mais a política monetária, já que a economia está estagnada e a inflação está "bem encaminhada" para atingir a meta de 2% do banco.

Mas outros parecem menos confiantes.

A Pesquisa de Projeções de Analistas do banco estima que a alta dos preços ao consumidor será de 2,1% este ano, acima da taxa de 1,9% esperada três meses antes.

Entretanto, a perspectiva da pesquisa para 2026 permaneceu em 1,9%, sugerindo apenas um pequeno atraso na redução da inflação.

As projeções do próprio BCE, divulgadas em dezembro, preveem que a inflação voltará a se aproximar da meta de 2% logo após a metade do ano. Por enquanto, o aumento dos preços pode oscilar em torno da leitura de 2,4% de dezembro, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, na quinta-feira.

Enquanto isso, a pesquisa do BCE com 19.000 consumidores da zona do euro mostrou um aumento semelhante nas expectativas no mês passado.

A mediana das expectativas de inflação para os próximos 12 meses aumentou pelo terceiro mês consecutivo, passando de 2,6% para 2,8%.

Entretanto, três anos depois, as expectativas ficaram inalteradas em 2,4%.

(Reportagem de Balazs Koranyi)