Commerzbank aumenta retorno aos acionistas e planeja programa de recompra de US$ 415,7 milhões

O Commerzbank anunciou nesta sexta-feira, 31, que está planejando um novo programa de recompra de ações no valor de 400 milhões de euros (US$ 415,7 milhões) e aumentou o pagamento de dividendos após registrar lucro líquido recorde no ano passado, devido ao forte desempenho nos negócios com clientes.

O banco alemão informou que o lucro líquido subiu para um recorde de 2,68 bilhões de euros em 2024, contra 2,22 bilhões de euros no ano anterior, com receitas que aumentaram para 11,11 bilhões de euros, em comparação com 10,46 bilhões de euros. A receita líquida de comissões subiu 7%, para 3,64 bilhões de euros, enquanto a receita líquida de juros foi de 8,33 bilhões de euros, contra 8,37 bilhões de euros, de acordo com os números preliminares do banco.

O conselho de administração está propondo um dividendo de 65 centavos de euro, em comparação com 35 centavos do ano anterior.

O Commerzbank afirmou que começará a recompra de ações após a divulgação do relatório de resultados de 2024, previsto para 13 de fevereiro. A previsão é concluir a recompra até meados de maio.

A UniCredit informou em 18 de dezembro que adquiriu contratos financeiros adicionais ligados às ações do Commerzbank e estava em processo de obter aprovação para aumentar sua participação para até 29,9%, logo abaixo do limite de 30% no qual seria obrigada a lançar uma oferta pública de aquisição obrigatória de acordo com as regulamentações alemãs. Hoje, a participação da rival italiana é de 28%. Fonte: Dow Jones Newswires.