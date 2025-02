Com a presença de Lula, Lindbergh é eleito líder da bancada do PT na Câmara

Lindbergh Farias (PT-RJ) foi eleito líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados nesta sexta-feira (31). Ele substitui o deputado Odair Cunha (PT-MG).

O que aconteceu

Lindbergh foi eleito por aclamação durante uma reunião da bancada petista em Brasília. O encontro contou com a presença do presidente Lula, da primeira-dama Janja, da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O deputado assume oficialmente o comando da bancada amanhã (1), após a eleição da nova mesa diretora. Em nota, o PT afirmou que a prioridade do novo líder será trabalhar para aumentar a popularidade do presidente Lula, "contribuindo com a criação de condições políticas e econômicas para garantir a sua reeleição em 2026". Ele também defendeu que a Câmara paute a regulação das redes sociais e o fim da escala de trabalho 6x1.

Entre as pautas prioritárias no Congresso teremos a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais, medida apoiada por 82% da população, o fim da jornada de trabalho 6×1 e projetos que auxiliem no combate à inflação de alimentos. Deputado Lindbergh Farias

Quem é Lindbergh Farias

Lindbergh foi eleito para seu primeiro mandato como deputado em 1994, pelo PCdoB, e foi presidente da União da Juventude Socialista em 1996. Ele migrou para o PT em 2001. Dois anos depois, foi eleito prefeito de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, reeleito em 2008.

Em 2010, ele assumiu uma cadeira no Senado pelo Rio de Janeiro. Também disputou o governo do estado em 2014, mas foi derrotado, ficando em quarto lugar. Em 2018, perdeu a vaga de senador para Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Lindbergh foi alvo da Operação Lava Jato após o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa afirmar em delação que ele havia recebido R$ 2 milhões de forma irregular para sua campanha ao Senado. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o inquérito em 2017. Ele atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República, que disse não ter encontrado elementos suficientes para o prosseguimento da investigação.

Petista retornou à política em 2020, quando foi eleito vereador no Rio de Janeiro. Em 2022, voltou à Câmara dos Deputados, onde agora assume a liderança da bancada do PT.