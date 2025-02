Cidade de SP entra em atenção para alagamento; alerta severo é emitido

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta severo para celulares da cidade de São Paulo por volta das 23h15 desta sexta-feira (31). É a segunda vez que o alerta é emitido; a primeira ocorreu há uma semana.

Pouco após as 21h, toda a capital entrou em estado de atenção para alagamentos, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura de São Paulo.

Alerta severo na noite desta sexta-feira (21) é o segundo emitido pela Defesa Civil do Estado para a capital Imagem: Reprodução

O que aconteceu?

Chuva se desloca para zona leste e atinge também Santo André e São Bernardo do Campo. A Defesa Civil emitiu o alerta para a região do ABC Paulista às 23h10.

Estado de atenção começou por volta das 20h50 nas zonas oeste, sul, sudeste e na região da Marginal Pinheiros. Às 21h13, toda a cidade passou a ser monitorada, ao serem incluídas as zonas leste, norte, centro e a Marginal Tietê.



Às 23h23, havia dez pontos de alagamento instransitáveis na capital. Um afetava o centro (rua Manoel Dutra, na altura da praça 14 Bis) e dois, a zona oeste (rua Sergio Paulo Freddi, altura da rua Jules Rimet, e avenida Nações Unidas, sentido Castello Branco, na altura da ponte Engenheiro Roberto Zuccolo).

Outros sete pontos estavam na região de Pinheiros. Um deles é o Beco do Batman, inundado na chuva da semana passada. Os outros estão na praça Panamericana, no cruzamento com a avenida Pedro de Morais; um na avenida 23 de Maio, na altura do viaduto Euclides de Figueiredo; dois na rua Abegoária, na altura da praça General Oliveira Alves, um no cruzamento das ruas Aspicuelta e Medeiros de Albuquerque e um na rua Afrânio Peixoto, na altura da praça Vicente Rodrigues.

Por volta das 23h25, havia 14.246 imóveis sem energia na cidade de São Paulo. Na área atendida pela concessionária Enel em todo o estado, o número de imóveis sem luz era de 20.511.

Painel de voos do aeroporto de Congonhas indicava o cancelamento de apenas uma partida, às 21h15. As demais estavam todas encerradas ou previstas até o fim da operação; a última partida ocorreu às 22h35.

Previsão é de mais chuva para o fim de semana. O sol deve aparecer pela manhã, que será de tempo abafado tanto no sábado, quando no domingo. Pancadas de chuva de moderada a forte devem ocorrer à tarde.



Capital paulista já supera média de chuva para janeiro. Ao todo, o acumulado é de 299,7 mm, segundo a estação automática do Mirante de Santana. A previsão para a região da Grande São Paulo é de muita chuva, especialmente no fim de semana. Na Grande Rio, a chuva mais intensa deve ocorrer na parte oeste da região e na zona serrana.

Região sudeste em alerta extremo

Chuvas intensas devem atingir a região sudeste do país até domingo (2). O cenário é resultado de mais um episódio da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul).



Previsão é que chova em quatro dias o equivalente a quase toda a chuva prevista para o mês de fevereiro todo. Os maiores volumes de chuva do Sudeste, atingirão uma faixa entre as divisas de São Paulo com Minas Gerais e Rio de Janeiro, segundo a Climatempo.

Maior parte das áreas de São Paulo e de Minas Gerais devem acumular de 100 mm a 200 mm de chuva, considerando os quatro dias do fenômeno (de quinta a domingo). Áreas do Triângulo Mineiro, a região de Ribeirão Preto e de São Carlos terão volume considerável.

Chuva intensa traz risco de deslizamentos e enchentes. Por ser uma situação extrema, a Climatempo alerta para o perigo de desastres, pois a chuva constante deixa o solo encharcado e o nível dos rios e córregos elevados. As áresa maus suscetíveis a deslizamentos são a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar e as regiões do litoral norte de São Paulo, Angra dos Reis e Paraty.