Chuva repõe umidade do solo e beneficia lavouras de soja e milho, diz Emater/RS

São Paulo, 31 - As chuvas da semana passada no Rio Grande do Sul aliviaram o estresse hídrico das lavouras de soja, segundo a Emater. "As precipitações possibilitaram a retomada do plantio em áreas de resteva de milho sem irrigação e o replantio em locais com falhas significativas de estande, mas sem alterar a proporção semeada, que permaneceu em 99% no Estado, sendo que 29% da cultura está em enchimento de grãos, 41% em floração e 30% em germinação e desenvolvimento vegetativo", disse a empresa em nota divulgada na quinta-feira, 30. Conforme a Emater, apesar da melhora do cenário, as lavouras semeadas no fim de outubro, assim como as cultivares de ciclo precoce, que se encontram nas fases de formação de vagens e enchimento de grãos, apresentam perdas consolidadas no potencial produtivo. Em relação à safra de milho, a empresa informou que as recentes precipitações favoreceram as lavouras, especialmente aquelas em desenvolvimento vegetativo e em início do período reprodutivo. "As chuvas não afetaram o ritmo da colheita, que alcançou 38% da área projetada", disse. "As perdas causadas pela estiagem em janeiro estão concentradas nas lavouras em enchimento de grãos (19%), mas não têm abrangência uniforme. Outros 9% da cultura estão em floração e 10% em germinação e desenvolvimento vegetativo."