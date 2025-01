Casa Branca diz que tarifas de 25% contra Canadá e México passam a valer a partir do sábado

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou nesta sexta-feira, 31, que as tarifas de 25% sobre importações do México e do Canadá começarão a valer a partir do sábado, 1º de fevereiro, assim como as tarifas de 10% para a China.

Leavitt afirmou que a reportagem publicada pela Reuters sobre as tarifas é falsa. Mais cedo, o veículo declarou, a partir de fontes, que as tarifas seriam implementadas em 1º de março, com inclusão um processo para que os países buscassem isenções específicas para determinadas importações. "Não há nenhuma atualização sobre isenções de tarifas", declarou a porta-voz.

Sobre tarifações à União Europeia, a Casa Branca reiterou que ainda não há nada definido e que os EUA não desejam iniciar uma guerra comercial com o Canadá.