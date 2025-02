'Parecia um terromoto', diz brasileiro sobre queda de avião na Filadélfia

O empresário brasileiro Killiom Pontes, 39, disse que a queda de um avião de pequeno porte na Filadélfia, nos Estados Unidos, parecia como a passagem "de um terremoto". O acidente aéreo ocorreu por volta das 18h30 (horário local) nesta sexta-feira (31).

O que aconteceu

Empresário estava na sua loja quando viu "um clarão e uma bola de fogo" provocados pela queda da aeronave. O goiano, que estava a cerca de 1,6 quilômetros, se deslocou para o local da queda, onde gravou com o celular as chamas em diversos locais e tirou uma foto de uma parte da aeronave no solo. Ele conta que, ao presenciar a cena, relembrou o acidente aéreo ocorrido em Washington D.C. na quarta-feira (29).

O brasileiro relata ter visto destroços do avião, dois carros e casas pegando fogo. Ele explicou que perto do local da queda tem um shopping muito conhecido e frequentado na região.

Eu nunca presenciei algo assim. Tremeu tudo, até a vidraça da loja. Imediatamente eu achei que estava tendo um terremoto, que atingiu alguma coisa e explodiu. (...) Eu fiquei imaginando, se isso foi um avião pequeno e tremeu do jeito que tremeu, imagine se fosse um avião maior? Seria como uma bomba atômica.

Killiom Pontes ao UOL

Killiom tirou uma fotografia de uma parte da aeronave no solo Imagem: Cedido ao UOL/@kikatechusa

Killiom disse ter ouvido várias explosões quando se deslocava até o local. O empresário, proprietário da loja Kika Tech, que revende celulares e equipamentos eletrônicos, não soube explicar quais poderiam ser as motivações dessas explosões, mas contou ter visto bombeiros e funcionários da companhia de gás trabalhando no local. "Não sei se era relacionado ao combustível da aeronave ou com o gás porque aqui o gás é subterrâneo", acrescentou.

Entenda o caso

Avião de resgate médico pegou fogo, caiu e explodiu em uma área de grande movimento. Seis pessoas estavam na aeronave, e todas morreram, segundo o FAA (Administração Federal de Aviação, em tradução livre, responsável pela aviação civil dos Estados Unidos). Pessoas no solo teriam sido atingidas, mas ainda não há informação oficial, conforme relatos iniciais da imprensa local.

Acidente ocorreu por volta das 18h30 (horário local), perto do Roosevelt Mall, no nordeste da Filadélfia. Pelo menos uma casa e vários carros pegaram fogo. A prefeita da cidade, Cherelle Parker, disse, por volta de 22h35 (horário de Brasília), que ao menos oito veículos foram atingidos.

Aeronave acidentada é um Bombardier Learjet 55. O Jet Rescue Air Ambulance (Serviço de Transporte Médico Aéreo, em tradução livre), proprietária do avião, informou que quatro tripulantes, um paciente pediátrico e uma sexta pessoa estavam no voo, que seguia para o Aeroporto Nacional de Springfield-Branson, no Missouri. Relatos para a emissora WCAU confirmaram que a aeronave fazia uma viagem médica, e que paciente era aguardado no Missouri, mas outros detalhes não foram informados. FAA confirmou as seis mortes perto das 23h (horário de Brasília).

TV local afirma que avião caiu 30 segundos após decolar do Aeroporto do Nordeste de Filadélfia. Relatos de testemunhas às equipes da TV FOX 29 apontam que aeronave "despencou" direto para a área residencial.