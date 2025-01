Conforto para os olhos e bateria dura meses: como é usar Kindle Paperwhite

Em 2024, a Amazon renovou a sua linha de leitores de livro digital Kindle no Brasil e trouxe a 12ª geração tanto de seu dispositivo "básico" quanto da sua versão mais parruda, o Kindle Paperwhite — que é vendido em duas variantes, sendo a "Signature Edition" com maior capacidade de armazenamento, sistema de iluminação inteligente e acabamento diferenciado.

A novidade me motivou a realizar em novembro passado uma vontade antiga: a de adquirir um leitor do tipo. Esses aparelhos sempre me chamaram a atenção pela sua praticidade, já que são leves e finos, sendo fáceis de serem levados por aí. Além disso, ter um Kindle me ajudaria não apenas a economizar espaço em meu apartamento, como também dinheiro, uma vez que livros digitais tendem a ser consideravelmente mais baratos do que suas versões em papel e tinta.

Optei pelo modelo Paperwhite padrão, que tem 16 GB de armazenamento. Em relação à geração anterior, a diferença mais notável é o tamanho da tela, que saiu de 6,8 para 7 polegadas. Mas é um incremento mínimo, bem como o visto no desempenho em si -- ele é ligeiramente mais rápido na hora de trocar páginas.



Já se comparado ao Kindle básico, o Paperwhite traz tela maior (7 polegadas contra 6) e lisa ao toque, além de contar com uma iluminação mais eficiente e capaz de mudar de tonalidade dependendo da hora do dia. Ele tem ainda bateria com maior autonomia (12 semanas contra 6) e resistência à água com certificação IPX8.

Isso, claro, gera uma diferença de preço. O Kindle Paperwhite de 16 GB custa na casa de R$ 849, ante os cerca de R$ 599 da versão básica e os R$ 999 da Signature Edition (que vem com 32 GB).

O que mais gostei

Praticidade. Uma das coisas que mais curti no Kindle Paperwhite é o quanto ele é portátil. Não que seja o caso de caber no bolso (ainda que dependendo da roupa, vá lá), mas ele é pequeno — são 127 mm de largura, 176 mm de comprimento e 7,8 mm de espessura — e leve, com 211 gramas, peso próximo ao de um celular. Assim, fica fácil levá-lo para qualquer lugar sem que isso signifique carregar muito peso adicional.

À prova d'água. Discreto, o aparelho também resiste à umidade. Dessa forma, você não precisa se preocupar caso pegue chuva com ele na bolsa ou, ainda, acabe molhando ele ao ler do lado de uma piscina.

À prova d'água, dá para usar o Kindle na beira da piscina sem se preocupar Imagem: Rodrigo Lara / Colaboração para UOL

Tela boa para leitura. A tela é um dos grandes atrativos do modelo e, por mais que ela passe longe de ser gigante, é mais do que suficiente para ler com conforto. Aqui, me chamou a atenção o quanto meus olhos ficam menos cansados em comparação à leitura que feita uma tela de celular ou tablet, por exemplo. Conta pontos a favor do aparelho o fato de você poder ajustar a temperatura da iluminação e programar para que ela fique mais avermelhada conforme se avança noite adentro.

Bom desempenho. Antes de testar a nova edição, tive experiências com Kindles de 9ª e 11ª geração. Em relação ao modelo mais antigo, é possível notar que o Paperwhite atual é mais rápido na hora de trocar de página, algo que deixa a leitura consideravelmente mais fluida. Já se comparado com o modelo que foi lançado exatamente antes deste, a diferença de desempenho não é tão notável assim.

Duração da bateria. Claro que esse é um ponto que varia bastante de usuário para usuário, mas mesmo lendo pelo menos uma hora por dia, o Kindle que adquiri há dois meses ainda não viu a cor do cabo de carregamento. É bastante improvável que você queira usar o leitor e não consiga porque ele está descarregado —e isso é um ponto bem positivo. A Amazon diz que ele pode durar até 12 semanas.

Pontos de atenção

Navegador limitado. Apesar de contar com um navegador de internet, esse não é exatamente um recurso muito útil do Kindle Paperwhite. O aplicativo é lento e, dependendo do peso da página acessada, é bem provável que acabe travando.

Não acompanha adaptador de tomada. O Kindle Paperwhite não traz um adaptador de tomada para carregamento, apenas um cabo com conexões USB-A e USB-C. Por mais que seja bastante provável que você tenha um adaptador de parede para carregar seus aparelhos em casa, ou ainda possa plugar o Kindle para recarga em um computador ou notebook, esse é um ponto negativo.

E, dependendo da situação —como a de ter apenas adaptadores de tomada com entrada USB-C em casa —você pode acabar tendo que comprar esse acessório para usar apenas com o eReader.

O Kindle não vem com adaptador de tomada, o que pode ser um problema para algumas pessoas Imagem: Rodrigo Lara / Colaboração para UOL

Preço. Embora tenha suas vantagens, o preço alto do Paperwhite pode ser um impeditivo para algumas pessoas. Uma dica é acompanhar os eventos de promoções da Amazon (como Semana do Consumidor e Black Friday). Os preços ficam bem atrativos.

Para quem vale a pena?

O Kindle Paperwhite de 12ª geração é um ótimo aparelho. Ele será mais vantajoso para quem costuma ler bastante, por longas horas, e gosta de fazer isso enquanto se desloca, ou ainda, em locais abertos e suscetíveis à chuva, por exemplo. Ao contrário de um livro, não há problemas se ele molhar — com ele dá para ler até na beira da piscina sem medo.

No perfil de uso acima, certamente o aparelho é uma ótima pedida.

Para quem não se encaixa muito nisso, existem versões do Kindle que custam menos, como o modelo a seguir.

