Avião de pequeno porte cai perto de shopping da Filadélfia, com várias vítimas em terra

(Reuters) - Um avião de pequeno porte que transportava pelo menos duas pessoas caiu nas proximidades de um shopping center na Filadélfia, resultando em várias vítimas em terra, informaram autoridades federais e a mídia local nesta sexta-feira

A Administração Federal de Aviação disse que o acidente ocorreu por volta das 18h30 (horário local). A mídia local informou que o acidente ocorreu próximo ao Roosevelt Mall, no nordeste da Filadélfia.

Pelo menos uma casa e vários carros estavam pegando fogo, informou o jornal. O tempo estava frio, chuvoso e com baixa visibilidade no momento do acidente.

O acidente ocorre após a colisão desta semana entre um jato da American Airlines e um helicóptero do Exército dos EUA em Washington, que resultou em 67 mortes. Foi o acidente aéreo mais mortal nos Estados Unidos desde 2009.

Nesta sexta-feira, um Learjet 55 caiu "depois de decolar do aeroporto de Northeast Philadelphia. Duas pessoas estavam a bordo", disse a FAA em um comunicado por escrito, acrescentando que o avião estava indo para o Aeroporto Nacional de Springfield-Branson, no Missouri.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, escreveu nas rede sociais que "havia 6 pessoas a bordo".

Um grande incêndio e vários caminhões de bombeiros foram vistos no local do acidente em imagens transmitidas pela afiliada da CBS na Filadélfia. A emissora disse que a situação das vítimas não era conhecida.

O Escritório de Gerenciamento de Emergências da Filadélfia disse nas redes sociais que houve um "grande incidente" na área do acidente relatado, mas não forneceu outros detalhes.

Nem o departamento de polícia da Filadélfia nem o corpo de bombeiros responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, escreveu nas redes sociais: "Estamos oferecendo todos os recursos" da comunidade enquanto os socorristas trabalham no local do acidente.

(Reportagem de Brad Brooks no Colorado, David Shepardson e Jasper Ward em Washington e Costas Pitas em Los Angeles)