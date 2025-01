Apesar de resultado divulgado, Correios estão em trajetória positiva, diz ministra Esther Dweck

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, disse nesta sexta-feira, 31, que os Correios, embora siga registrando déficit, estão em trajetória positiva. "A empresa está com ações em curso para ampliar operações, deixando de ter foco apenas no serviço universal de cartas", afirmou a jornalistas após reunião no Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Correios, Fabiano Santos.

Segundo divulgado pelo Banco Central, os Correios registraram o maior déficit entre as estatais federais. Do saldo negativo total de R$ 8,07 bilhões entre as 20 estatais contabilizadas, R$ 3,2 bilhões foram dos Correios. Dweck disse que Lula tem acompanhado as estatais de perto.

Os resultados apresentados pelo Banco Central não se referem aos balanços finais das empresas, que devem ser publicados nos próximos meses. "O resultado de hoje é uma comparação entre despesas e receitas. Em março e abril vamos ter os números", disse Dweck, que destacou que os déficits não são, necessariamente, resultados negativos.

"Não é um rombo. Das 11 empresas que ficaram com déficit, nove têm lucros. O déficit pode ser causado pelo aumento de investimentos", afirmou a ministra, que disse que os Correios estão entre as estatais com planos de investimentos em curso para ampliar a atuação de mercado e se tornar lucrativa.