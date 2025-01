Alerta extremo: Sudeste pode ter toda chuva prevista para o mês em 4 dias

Mais um episódio da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) sobre o Brasil deve trazer chuvas intensas para algumas regiões, principalmente no Sudeste, até domingo (2). A previsão é que chova em quatro dias o equivalente a quase toda a chuva prevista para o mês de fevereiro todo.

O que aconteceu

Nova ZCAS começou nesta quinta-feira (30), afetando partes do Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país. Os maiores volumes de chuva serão no Sudeste, com foco em uma faixa entre as divisas de São Paulo com Minas Gerais e Rio de Janeiro, segundo a Climatempo.

Volume previsto é de 200 mm a 300 mm de chuva. Grande parte do Sul de Minas, a região da Zona da Mata Mineira, o Vale do Paraíba (SP) e o sul do estado do Rio de Janeiro estão na rota das tempestades. A maioria das áreas do estado de São Paulo e de Minas Gerais devem acumular de 100 mm a 200 mm de chuva, considerando os quatro dias do fenômeno (de quinta a domingo). Áreas do Triângulo Mineiro, a região de Ribeirão Preto e de São Carlos terão volume considerável.

Área entre estados deve concentrar volume acima de 300 mm. Trata-se de uma pequena faixa na Serra da Mantiqueira, no sul do Sul de Minas, na divisa com São Paulo, abrangendo a região de Campos do Jordão. Nessa região, o acumulado pode variar de 300 mm a 400 mm.

Chuva intensa traz risco de deslizamentos e enchentes. Por ser uma situação extrema, a Climatempo alerta para o perigo de desastres, uma vez que já choveu muito nessas regiões antes, deixando o solo encharcado e o nível dos rios e córregos elevados. O cenário é propício a deslizamentos de terra, principalmente na Serra da Mantiqueira, na Serra do Mar, na região do litoral norte de São Paulo, de Angra dos Reis e de Paraty.

Capital paulista já supera média de chuva para janeiro. Ao todo, o acumulado é de 299,7 mm, segundo a estação automática do Mirante de Santana. A previsão para a região da Grande São Paulo é de muita chuva, especialmente no fim de semana. Na Grande Rio, a chuva mais intensa deve ocorrer na parte oeste da região e na zona serrana.