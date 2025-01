Acusado de massacre, primo do presidente deposto Assad é preso na Síria

Um primo do presidente sírio deposto Bashar al Assad acusado de ter orquestrado a repressão em Daraa, cidade do sul na qual surgiu a revolta de 2011, foi detido, anunciou nesta sexta-feira (31) a agência oficial da Síria, Sana.

Atef Najib, ex-chefe da segurança política de Daraa, foi detido em Lataquia, na costa oeste da Síria, precisou a agência, citando um alto funcionário de segurança.

Trata-se do mais alto responsável do regime deposto a ser detido desde a tomada do poder por uma coalizão liderada por islamistas radicais em 8 de setembro, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

"O criminoso Atef Najib será transferido para as autoridades competentes, para ser julgado e responsabilizado pelos crimes que cometeu contra o povo sírio", acrescentou a Sana.

O movimento de revolta popular contra Assad começou em Daraa em 15 de março de 2011, após a prisão de 15 estudantes suspeitos de terem escrito frases contra o governo nas paredes da cidade.

Os jovens foram torturados e tiveram as unhas arrancadas, segundo testemunhos de vizinhos. Uma manifestação para conseguir a libertação do grupo terminou em um banho de sangue.

Najib, considerado responsável pela repressão, foi deposto de suas funções pouco depois. Ele estava na lista de sanções dos Estados Unidos, junto com outros dirigentes do regime sírio.

O levante popular, que se espalhou por todo o país e foi duramente reprimido por Assad, acabou resultando em uma guerra civil que deixou mais de meio milhão de mortos.

