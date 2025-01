Trump confirma tarifa de 25% para México e Canadá e sinaliza também taxar China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou tarifas de 25% para os produtos provenientes do México e do Canadá, que começam a vigorar já neste sábado, 1º de fevereiro.

Trump também mencionou que os EUA estão em processo de aplicar tarifas à China, e afirmou: "(O país asiático) precisa parar de enviar fentanil (um opioide) para o nosso país e matar nosso povo". De acordo com o presidente, esse será o motivo para que as tarifas sobre a China sejam implementadas em breve.

Após o anúncio da medida, nesta quinta-feira, 30, o dólar ganhou impulso nos mercados globais.

Trump disse que ainda não ter definido se incluirá na medida o petróleo desses países. "Podemos ou não", disse o presidente aos repórteres, no Salão Oval da Casa Branca.

"Vamos tomar essa decisão provavelmente hoje (quinta) à noite." Trump disse que sua decisão se baseará no fato de o preço do petróleo cobrado pelos dois parceiros comerciais ser justo, embora a base de suas ameaças de tarifas se refira ao fim da imigração ilegal e ao contrabando de produtos químicos usados para o fentanil.

Os Estados Unidos importaram quase 4,6 milhões de barris de petróleo diariamente do Canadá em outubro e 563 mil barris do México, de acordo com a Administração de Informações sobre Energia.

'Não precisamos dos produtos que eles têm'

A produção diária dos EUA durante esse mês foi, em média, de quase 13,5 milhões de barris por dia. Mas Trump não demonstrou preocupação de que as taxas de importação sobre os parceiros comerciais dos EUA teriam um impacto negativo sobre a economia dos EUA, apesar do risco demonstrado em muitas análises econômicas de preços mais altos.

"Não precisamos dos produtos que eles têm", disse Trump. "Temos todo o petróleo de que vocês precisam. Temos todas as árvores de que vocês precisam, ou seja, a madeira serrada."

O presidente também disse que a China pagaria tarifas por sua exportação de produtos químicos usados para fabricar fentanil. Ele já havia declarado anteriormente uma tarifa de 10% que se somaria a outros impostos de importação cobrados sobre produtos da China.