Steven Gerrard deixa comando do saudita Al-Ettifaq

O ex-capitão do Liverpool Steven Gerrard decidiu deixar o cargo de treinador do Al-Ettifaq após 18 meses à frente da equipe, anunciou nesta quinta-feira (30) o clube saudita.

"O Al-Ettifaq Football Club e Steven Gerrard decidiram mutuamente se separar", afirmou o clube num comunicado.

Gerrard, que havia chegado ao clube saudita em 2023, renovou contrato até 2027 no ano passado.

"O futebol é imprevisível e às vezes as coisas não acontecem como desejamos. Gostei de trabalhar num país novo, com uma cultura diferente", disse Gerrard, ex-treinador do Glasgow Rangers e do Aston Villa.

O ex-meia da seleção inglesa comandou o clube em 59 partidas, com apenas 23 vitórias. Nesta temporada acumularam mais derrotas (8) do que triunfos (5).

O Al-Ettifaq é o 12º colocado entre 18 times do campeonato saudita, com cinco pontos acima da zona de rebaixamento e 24 atrás do líder Al-Hilal.

