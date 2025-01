SP à frente da Bahia: veja os estados com mais áreas queimadas em 2024

O Anuário Estadual de Mudanças Climáticas, divulgado nesta quinta-feira (30), revela os estados com mais queimadas no ano passado. São Paulo foi o estado com maior crescimento percentual entre 2023 e 2024.

O que aconteceu

Pará lidera o ranking, com 73.836 km² queimados no ano passado. A área, semelhante à do Panamá ou da Irlanda, é 87% maior do que a incendiada no estado em 2023. Os números foram extraídos da plataforma Mapbiomas e analisados pelo Anuário, que é elaborado pelo CBC (Centro Brasil no Clima) e pelo ICS (Instituto Clima e Sociedade).

São Paulo teve área queimada maior que Bahia, Minas Gerais e Goiás. Em 2024, o estado teve 6.163 km² incendiados, 13 vezes mais do que em 2023. A área incendiada no estado foi maior que o Distrito Federal, ou quatro vezes a cidade de São Paulo.

Em todo o Brasil, a área queimada foi de 308.658 km², território maior do que a Itália. Segundo os dados do Mapbiomas, o aumento foi de 79% em relação a 2023, quando 172.342 km² haviam sido queimados no país.

Os 10 estados com maior área queimada em 2024