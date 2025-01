Sorteio cara ou coroa: Real Madrid espera por Celtic ou City na Champions

Um confronto estelar que ocorreu quatro vezes nos últimos cinco anos ou um adversário mais acessível. O Real Madrid saberá nesta sexta-feira (31), em Nyon, às 8h de Brasília, quem será seu rival no play-off das oitavas de final da Champions: Manchester City ou Celtic.

O futebol europeu vive nesta temporada o novo sistema da Champions. Após o final da fase de liga, com uma rodada que incluiu todos os jogos simultaneamente, o que transformou a classificação em uma montanha-russa, chega o momento da repescagem para as oitavas de final.

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa conseguiram uma vaga direta.

Seus oito adversários sairão dessa eliminatória, que será disputada nos dias 11-12 de fevereiro (ida) e 18-19 de fevereiro (volta).

Cada clube que participa do play-off já conhece seus dois possíveis rivais, determinados pela classificação final da primeira fase, portanto, o sorteio é basicamente uma questão de sorte, sendo especialmente desequilibrado no caso do Real Madrid.

O gigante espanhol, atual campeão e com seis de seus 15 troféus na competição conquistados desde 2014, pode se ver novamente frente a frente com o City, penúltimo vencedor do torneio e "maior inimigo" dos merengues nos últimos quatro anos.

- "Não gostamos de jogar contra eles" -

Campeã em 2023, a equipe inglesa vive sua temporada mais difícil desde a chegada de Pep Guardiola ao comando em 2016. O City conquistou a vaga para o play-off no último jogo da fase de liga, virando o placar contra o Brugge (3-1) na quarta-feira.

Após a partida, veio a "má" notícia. Seus dois possíveis rivais por uma vaga nas oitavas de final são o Real Madrid, quem o City enfrentaria pelo quarto ano consecutivo, ou o Bayern de Munique, outra das tradicionais potências europeias.

"Se pegarmos o City, será mais complicado, claro. Não gostamos de jogar contra eles", reconheceu o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, em coletiva de imprensa.

O Paris Saint-Germain, no play-off graças às suas duas últimas vitórias (4-2 contra o PSG e 4-1 contra o Stuttgart), terá adversários teoricamente mais acessíveis: o Mônaco ou o Brest, dois times de uma liga francesa que domina com mão de ferro, inclusive na atual temporada: é o primeiro colocado, com dez pontos de vantagem sobre o Marselha.

O vencedor do confronto francês pegará Liverpool ou Barcelona nas oitavas, os dois primeiros da fase de grupos. O sorteio das oitavas será realizado em 21 de fevereiro e os jogos ocorrerão nos dias 4-5 de março (ida) e 11-12 de fevereiro (volta).

Além disso, o Milan saberá na sexta-feira se jogará um "derby" italiano contra a Juventus ou se enfrentará o Feyenoord. Caso avance, o sorteio de 21 de fevereiro pode resultar em um derby de Milão contra a Inter, já garantida nas oitavas.

A final da Liga dos Campeões será disputada no dia 31 de maio em Munique.

pm/zm/jb/am

© Agence France-Presse