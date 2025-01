Sobrevivente de Auschwitz devolverá condecoração alemã após aliança entre conservadores e extrema direita

Um sobrevivente de Auschwitz anunciou nesta quinta-feira (30) que devolverá sua medalha da Ordem do Mérito na Alemanha em protesto contra a aliança entre conservadores e a extrema direita durante uma votação no Parlamento.

"Temo que a história se repita", declarou à AFP Albrecht Weinberg, que completará 100 anos em março e retornou à Alemanha há 20 anos, após viver mais de 60 anos nos Estados Unidos.

Na quarta-feira, conservadores e o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) uniram suas vozes para aprovar uma moção não vinculante, mas de grande valor simbólico, que busca endurecer a política migratória.

Desde a Segunda Guerra Mundial, os partidos moderados tradicionais alemães sempre excluíram qualquer cooperação com a extrema direita em nível federal, prática considerada como um "cordão sanitário".

"O que vivi na minha juventude foi horrível", destacou Weinberg. Quarenta membros de sua família foram assassinados pelo regime nazista.

Em 2017, ele recebeu a Cruz da Ordem do Mérito alemão, a mais alta condecoração do país, por seu trabalho visitando regularmente escolas e liceus para relatar as perseguições sofridas por sua família e por ele durante o Terceiro Reich.

A votação de quarta-feira no Bundestag, que representa um ponto de inflexão na campanha eleitoral alemã antes das eleições de 23 de fevereiro, ocorreu poucas horas antes das comemorações do 80º aniversário da libertação do campo de Auschwitz.

