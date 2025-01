Sirenes no Guarujá são acionadas e moradores deixam casas em risco de deslizamento

O som das sirenes de emergência da Defesa Civil levou dezenas de pessoas a deixarem as suas casas na noite desta quinta-feira, 30, em Guarujá, na Baixada Santista, litoral de São Paulo. Mensagens de alerta de nível extremo também foram enviadas aos celulares de moradores. A chuva forte que atingiu a cidade durante a madrugada causou vários deslizamentos, destruiu uma moradia e deixou uma criança ferida.

As sirenes foram acionadas às 22h20 por determinação da prefeitura, após alerta emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Defesa Civil. A cidade registrou 108 milímetros de chuva em 24 horas. Segundo a prefeitura, 22 pessoas passaram a noite na Escola Municipal Sergio Pereira, na Barreira do João Guarda, transformada em abrigo provisório.

Uma família com oito pessoas permanecia no local nesta quinta-feira, 30. Os demais desalojados foram transferidos para o albergue de uma unidade de acolhimento.

Durante o temporal, foram registradas 11 ocorrências, sendo três deslizamentos de terra: dois no Morro da Vila Baiana e um na Barreira do João Guarda. Na Vila Baiana, uma criança foi socorrida com ferimentos leves. Uma moradia em palafitas foi arrastada pelas águas na Rua Chafariz. A moradora foi resgatada pelos vizinhos.

A prefeitura informou que a escola continuará disponível para abrigar a população das áreas de risco. "Reforçamos que a Defesa Civil continua em alerta, com previsão de chuvas fortes a partir da tarde de hoje (quinta). Dada a situação do solo já muito encharcado, qualquer volume de chuva representa risco", disse, em rede social.

Além da Sérgio Pereira, as escolas municipais Paulo Freire, na Vila Santa Clara, e Paulo Clemente Santini, no Jardim Praiano, estão preparadas para receber os desalojados.

Mortes há cinco anos

Em março de 2020, a Baixada Santista foi atingida por fortes temporais que causaram inundações e deslizamentos, deixando 45 mortos. Destes, 34 eram moradoras do Guarujá e a maioria morreu durante um grande deslizamento de terra no Morro da Barreira do João Guarda, onde fica a escola que agora serve como abrigo para os desalojados. Segundo a prefeitura, a encosta do morro recebeu obras de contenção para reduzir os riscos de novos deslizamentos.

Aviso vermelho

Nesta quinta, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o aviso vermelho (grande perigo) para o Litoral Norte de São Paulo. A previsão é de que, até a manhã desta sexta, 31, a chuva pode superar 100 milímetros na região. Pode chover com a mesma intensidade em todo o Vale do Paraíba, em áreas do Rio de Janeiro (Costa Verde e sul do estado) e no sul de Minas Gerais.

Já a Defesa Civil paulista emitiu o alerta para fortes chuvas em todo o Estado até domingo, 2. Estão em alto risco para alagamentos e deslizamentos todo o litoral paulista, de Ubatuba a Cananéia, além das regiões de São José dos Campos, Registro, Campinas, Sorocaba, Itapeva e a Grande São Paulo.