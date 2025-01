Setor da medicina estética prevê crescimento de 7% anual até 2029

O mercado mundial de medicina estética, atualmente avaliado em cerca de 22,65 bilhões de dólares (132,4 bilhões de reais), deve crescer cerca de 7% ao ano até 2029, segundo previsões divulgadas nesta quinta-feira.

O setor teve um ano recorde em 2024, com crescimento de 8%, segundo relatório publicado durante o congresso mundial IMCAS, dedicado à dermatologia e cirurgia plástica.

Para este ano, as empresas esperam um crescimento médio no faturamento de 16%, segundo estudo do Boston Consulting Group do qual participaram 5.000 profissionais de dez grandes mercados, como Brasil, China e Estados Unidos.

"O potencial de crescimento está mais na expansão do mercado consumidor do que no aumento de preços", afirma Humberto Antunes, da investidora Gore Range Capital.

No entanto, o estudo do IMCAS prevê "uma leve desaceleração" em mercados importantes, como Estados Unidos e China.

As injeções (principalmente toxinas botulínicas e ácidos hialurônicos) dominam o setor e representam 46% do mercado mundial.

Especialistas estimam que o subsetor crescerá mais de 7% ao ano a partir de 2025, graças ao aumento do volume e à expansão para novas áreas geográficas.

A geração Y recorre cada vez mais às toxinas botulínicas, disse à AFP Laurent Brones, especialista em economia na conferência IMCAS.

Os tratamentos baseados em energia (laser, radiofrequência, ultrassom etc.) representam um terço do mercado e estima-se que cresçam 5% ao ano até 2025.

Os implantes mamários, por outro lado, registraram seu crescimento mais baixo (+4%) no ano passado.

pan/ito/LyS/dbh/zm/jc

© Agence France-Presse