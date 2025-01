Sem mostrar evidências, Trump liga políticas de diversidade a acidente aéreo

Por David Shepardson e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quinta-feira — sem apontar evidências — que a mortal colisão aérea entre duas aeronaves em Washington foi resultado dos esforços da Administração Federal da Aviação (FAA) de contratar uma força de trabalho mais diversificada e equitativa.

Trump fez a acusação durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, convocada para atualizar a população sobre o acidente aéreo da noite de quarta-feira, quando um avião de passageiros que pousaria no Reagan National Airport se chocou com um helicóptero do Exército que realizava um voo de treinamento. Os comentários provocaram críticas ferozes de especialistas em segurança da aviação, defensores do direito das pessoas com deficiência e parlamentares democratas.

Não há sobreviventes entre os 64 ocupantes da aeronave e os três soldados que estavam no helicóptero.

Ainda não se sabe as causas do acidente e não há evidências de que os esforços para tornar a força de trabalho federal mais diversa tenham comprometido a segurança aérea. Ainda assim, Trump usou a coletiva para soltar mais retórica sobre o assunto e contra a FAA, que regula a aviação comercial nos EUA.

“As políticas de diversidade da FAA incluem um foco em contratar pessoas com problemas intelectuais e psiquiátricos severos. Isso é impressionante”, afirmou Trump, dizendo que a FAA queria contratar pessoas “com deficiências severas, o segmento mais sub-representado da força de trabalho, e queriam porque queriam, para que se tornassem controladores de tráfego aéreo”.

Perguntado como poderia culpar a diversidade, a equidade e a inclusão pelo acidente, Trump disse que o fazia “porque tenho bom senso”: “Queremos pessoas brilhantes fazendo isso”.

A FAA não respondeu a um pedido para que comentasse as acusações de Trump.

Especialistas em segurança, defensores dos direitos da pessoa com deficiência e parlamentares imediatamente criticaram os comentários do presidente.

“Jogar a culpa de um acidente aéreo natural nas pessoas com deficiência e nos programas criados para aumentar a integração não tem base alguma”, disse James P. Ward, fundador e diretor executivo da ADA Watch/Coalizão pelos Direitos e Justiça das Pessoas com Deficiência. “É... intolerante e tem como alvo as pessoas com deficiência, colocando-nos em perigo físico.”

Anthony Brickhouse, um especialista em segurança de voo, afirmou que os esforços por mais diversidade não fizeram diferença nos padrões de segurança.

“Descobrir o que aconteceu para causar um acidente e adotar as mudanças para termos melhorias é a definição de segurança. Isso não é hora para política, não é hora para colocar uma agenda”, reclamou.

Trump usou um xingamento para criticar especificamente Pete Buttigieg, ex-secretário de Transportes de Joe Biden. Assessores de Buttigieg lembraram que um documento sobre a política de "diversidade e inclusão" está no site da FAA há anos e não foi removido durante o governo Trump.

Respondendo à sugestão de Trump de que as políticas de diversidade, equidade e inclusão contribuíram para o acidente, Buttigieg escreveu na plataforma X: “Desprezível. Enquanto as famílias sofrem, Trump deveria liderar, não mentir.”

(Reportagem de Steve Holland, Chris Sanders, Trevor Hunnicutt, David Shepardson e Allison Lampert)