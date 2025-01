'Se tiver uma pessoa no governo que não está atendendo, a gestão troca', afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que "se tiver uma pessoa no governo que não está atendendo, a gestão troca". A fala foi feita em coletiva com jornalistas no Palácio do Planalto. A expectativa é que uma reforma ministerial seja realizada no primeiro escalão do governo ainda no primeiro semestre deste ano.

A primeira troca já foi feita na Secretaria de Comunicação Social da Presidência, com a saída de Paulo Pimenta e a entrada de Sidônio Palmeira.

Lula também disse que não quer discutir a eleição presidencial de 2026, mas em seguida destacou sua disposição de participar do pleito, apesar da idade. "Eu sinceramente não quero discutir 2026, só quero dizer para vocês que estou com muita jovialidade. Eu tenho 79 anos de idade mas estou com minha energia de 30 anos."