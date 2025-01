Se o Trump taxar o Brasil, vai ter reciprocidade, diz Lula

O presidente Lula disse nesta quinta (30) que, se Donald Trump, presidente dos EUA, aumentar a taxa de produtos brasileiros, "vai ter reciprocidade do Brasil em taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos". "Simples, não tem nenhuma dificuldade."

O que aconteceu

O presidente minimizou o atrito nas relações e o tamanho do comércio. A nossa exportação com os EUA não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. É de cerca de US$ 45 bilhões, nós temos que procurar manter isso", afirmou.

Lula disse ainda que não deve ter contato direto com o norte-americano nesse início de governo. "Acho que não tem interesse da minha parte e nem da parte dele", disse o presidente, lembrando que enviou uma carta após a posse de Trump.

Lula disse que Trump "só tem que respeitar a soberania dos outros países". "Ele foi eleito para governar os EUA, é uma questão de civilidade. Essa coisa de sair do acordo de paris e dar dinheiro pro exército é uma regressão para a civilização humana."

Trump não é esperado para a COP30, no Pará. Ele deverá ser convidado, mas o republicano é refratário às iniciativas de debate e tentativa sobre mudanças no clima.