Saldo do Caged em dezembro foi mais negativo do que o esperado, afirma ministro

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta quinta-feira, 30, que o fechamento líquido de empregos formais em dezembro foi mais negativo do que o antecipado pela Pasta. O saldo do mês passado foi negativo em 535.547 vagas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

"Nós esperávamos na ordem de 430 mil, 450 mil empregos fechados", disse Marinho, durante uma entrevista coletiva para comentar os dados, que foram divulgados no período da manhã pelo ministério.

O saldo foi mais negativo do que o piso da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava encerramento de 487.116 vagas formais. A mediana da pesquisa apontava para fechamento de 405.524 postos, e o teto, para um saldo negativo de 339.228.

Este é o saldo mais negativo em um mês de dezembro desde 2020, quando começou a série do Novo Caged. No mesmo mês de 2023, foram fechadas 451.240 vagas, na série com ajustes. O saldo do mês passado resultou de 1.524.251 admissões e 2.059.798 demissões.