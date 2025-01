Sakamoto: Acidente aéreo nos EUA passa imagem de vulnerabilidade ao mundo

A colisão no ar entre um avião comercial da American Airlines e um helicóptero do Exército dos EUA em Washington transmite ao mundo um sinal de incompetência e de vulnerabilidade do país, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quinta (30).

John A. Donnelly, chefe do departamento de bombeiros de Washington D.C., afirmou que as autoridades não acreditam haver sobreviventes. O avião transportava 64 pessoas, enquanto três soldados ocupavam o helicóptero. Até o momento, 28 corpos foram resgatados. O presidente dos EUA Donald Trump questionou os erros e culpou a tripulação do helicóptero militar e os controladores de tráfego aéreo pelo acidente.

O acidente na capital dos EUA passa a imagem de incompetência para o mundo. Por isso, Donald Trump reage de forma muito rápida, tentando terceirizar a culpa e deixando claro que foi um acidente de responsabilidade humana, de pilotos ou controladores.

É redundante o que ele fala, mas o fato de vir a público e se adiantar às investigações é para tentar proteger a própria imagem do governo e dos EUA nesse sentido. Um acidente desse porte em um aeroporto que serve a capital dos EUA passa ao mundo a imagem de um país mambembe. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressaltou que a segurança aérea dos EUA volta a ser colocada em dúvida, mesmo após todos os protocolos adotados após os atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

'Ah, mas acidentes acontecem a todo momento e a toda hora'. Sim, mas o que houve aqui foi um acidente de uma aeronave do Exército dos EUA, com uma aeronave de uma das mais importantes companhias aéreas dos EUA, no centro de comando, em Washington, quando tudo deveria operar sob os maiores padrões de qualidade, principalmente após o 11 de Setembro de 2001.

O controle do céu sempre foi muito restrito em Washington, mas um voo de passageiros se choca com um Black Hawk, uma aeronave conhecida internacionalmente, e que está em operações do Exército norte-americano. Coloca-se uma imagem muito grande de vulnerabilidade: Washington, a capital, não consegue controlar direito seu céu, seus militares e nem garantir segurança ao público que está em um voo regional da American Airlines.

Independentemente do que apontar a investigação, a menos que ela conclua se tratar de um 'ato terrorista' por parte de alguém envolvido, o acidente passa uma imagem de vulnerabilidade, mais do que incompetência, para o mundo inteiro. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

