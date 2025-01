Richard Gere receberá Prêmio Goya Internacional 2025

O veterano ator americano Richard Gere receberá o Prêmio Internacional de Cinema Goya da Espanha em fevereiro por "sua extraordinária contribuição à arte do cinema" e seu compromisso social, anunciou a Academia Espanhola de Cinema nesta quinta-feira (30).

O ator e produtor de 75 anos, que recentemente se mudou para a Espanha com sua esposa, receberá o prêmio no dia 8 de fevereiro, durante a cerimônia do Prêmio Goya, o Oscar espanhol, que este ano acontecerá na cidade de Granada, informou a Academia em um comunicado.

Gere, ganhador do Globo de Ouro por "Chicago", é merecedor do prêmio "por sua extraordinária contribuição à arte do cinema, estrelando alguns dos filmes mais icônicos da história do cinema, e pelo compromisso social manifestado pessoal e profissionalmente", disse o comunicado.

Durante sua carreira de cinco décadas, Gere estrelou filmes como "Uma Linda Mulher", "Gigolô Americano", "Cotton Club" e "A Força do Destino" e foi dirigido por cineastas consagrados como Terrence Malick, Francis Ford Coppola, John Schlesinger, Robert Altman, Todd Haynes e Jerry Zucker.

A academia espanhola destacou o trabalho social de Gere, que criou a Fundação Gere há mais de 30 anos "para canalizar seu intenso ativismo em favor da autonomia tibetana e da preservação da cultura tibetana", bem como para apoiar "povos indígenas, refugiados e desabrigados".

du/rs/zm

© Agence France-Presse