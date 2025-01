Refinaria de Mataripe, da Acelen, reduz preço do diesel em 5% e da gasolina em 2,6%

Em meio a especulações sobre possíveis aumentos do preço do diesel por parte da Petrobras, a Refinaria de Mataripe, na Bahia, controlada pela Acelen, braço do fundo de investimento árabe Mubadala, reduziu na quinta-feira, 29, o preço da gasolina e do diesel, seguindo a queda do petróleo no mercado internacional.

O preço do diesel teve queda de 5% em relação à semana anterior, e o da gasolina de 2,6%.

Mataripe segue o preço de paridade de importação (PPI), e antes do ajuste tinha preços praticamente equiparáveis aos valores praticados no mercado internacional.

Com o movimento, a defasagem de preços da principal refinaria privada do País passou a ser de 5% para o diesel e de 3% para a gasolina.