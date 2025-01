Hamas liberta soldado israelense que era mantida refém

Do UOL, em São Paulo

Uma soldado israelense de 20 anos foi libertada hoje pelo Hamas. Mais sete reféns devem ser soltos nas próximas horas.

O que aconteceu

Agam Berger foi sequestrada de uma unidade militar israelense desarmada, composta apenas por mulheres. Ela tinha 19 anos quando foi sequestrada da base militar de Nahal Oz. A família diz que ela servia como "observadora".

Imagens mostram Agam rodeada por militantes do Hamas. Ela foi entregue a uma equipe da Cruz Vermelha em meio às ruínas do Campo de Refugiados de Jabalia, no norte de Gaza.

Familiares e amigos da refém israelense Agam Berger assistem a libertação de Agam Berger, em Holon, Israel, em 30 de janeiro de 2025 Imagem: Tomer Appelbaum/REUTERS

Ela passou por um exame médico e está bem de saúde, afirmou o Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas. Ela já se encontrou com sua família em um ponto de recepção no sul de Israel, informaram militares.

Agam é a primeira dos três reféns israelenses que devem ser libertados em troca de 110 palestinos detidos por Israel. Arbel Yehoud, 29, e Gadi Moses, 80, serão entregues a Cruz Vermelha em Khan Younis, no sul de Gaza. Eles estavam sendo mantidos pelo grupo Jihad Islâmica, aliado do Hamas.

Outros cinco cidadãos tailandeses também serão soltos hoje pelo Hamas. A identidade deles não foi divulgada, mas eles foram sequestrados enquanto trabalhavam em colheitas em Israel.

No sábado, mais três reféns devem ser libertados pelo Hamas, informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.