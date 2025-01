MEC anuncia reajuste no salário de professor; piso vai a R$ 4,8 mil

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou nesta quinta-feira (30) o reajuste no piso salarial de professores para R$ 4.867,77.

O que aconteceu

O reajuste de 6,27% vale para todos os professores da educação básica do Brasil. O salário dos educadores estava em R$ 4.580.

O novo valor é válido para professores que atuam em jornadas de 40 horas semanais. O reajuste do piso está previsto na Lei do Magistério de 2008 e confirmado pelo MEC todo início de ano.

Reajuste tem efeitos a partir de 1º de janeiro. "Valorização dos nossos professores", escreveu o ministro nas redes sociais com uma foto assinando a portaria.

Apesar de estar na lei, muitos municípios não cumprem o piso. Conforme mostrou reportagem do UOL, com as mudanças do Fundeb, principal instrumento de financiamento da educação básica, municípios passaram a questionar a "segurança jurídica" da legislação — a conta para a revisão do salário dos educadores está atrelada ao valor do fundo anualmente, por aluno.

Eles justificam que o cálculo atual não dá previsibilidade e estabilidade. Em 2022, o reajuste foi de 33%, por exemplo, já em 2024 3,62% — abaixo da inflação daquele ano. Diferentes projetos já foram apresentados por deputados e senadores ao longo dos anos, mas o entendimento de diferentes setores é que a proposta deve vir do MEC. Com as eleições municipais o tema não avançou em 2024.