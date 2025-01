Porto Seguro busca parceiros para negócios de saúde, dizem fontes

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A Porto Seguro está em negociações com fundos de private equity para vender uma participação minoritária em seu negócio de saúde, com as discussões se concentrando nas vantagens estratégicas dos parceiros em potencial e "valuation", disseram duas fontes familiarizadas com as discussões.

A Porto Seguro, que ainda não tomou uma decisão final sobre um possível acordo, está considerando a venda de uma parte da divisão de seguro-saúde que viria com um assento no conselho de administração, o que significaria pelo menos uma participação de 5%, disse uma das fontes.

A empresa norte-americana de private equity Summit Partners é um dos vários investidores proeminentes em discussões com a Porto Seguro, devido à sua experiência em tecnologia e inteligência artificial, de acordo com as fontes. A Summit Partners não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Em nota aos clientes, o banco de investimentos UBS BB disse que um novo sócio minoritário na vertical de saúde da Porto, embora não seja essencial, poderá acelerar os esforços de expansão da companhia.

Com base em notícias da imprensa, estimativas de lucro líquido e avaliações de outros grupos no setor no Brasil, o UBS BB estimou o valor da unidade de saúde da Porto em até 6,5 bilhões de reais.