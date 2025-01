PIB da França (preliminar) recua 0,1% no 4º trimestre ante o anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da França recuou 0,1% no quarto trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa preliminar divulgada nesta quinta-feira, 30, pelo Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, de variação nula (0%). Na comparação anual, a economia francesa cresceu 0,7% no quarto trimestre do ano passado. A pesquisa preliminar também apontou alta de 1,1% do PIB francês no ano de 2024. *Com informações da Dow Jones Newswires.