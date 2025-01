Pentágono investiga acidente com tripulação "experiente" de helicóptero e suspende voos

Por Phil Stewart e Idrees Ali

WASHINGTON (Reuters) - O helicóptero do Exército dos Estados Unidos envolvido em uma colisão noturna com um jato de passageiros perto de Washington tinha uma "tripulação bastante experiente" que estava operando com óculos de visão noturna, disse o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, na quinta-feira, quando o Pentágono ordenou uma pausa de 48 horas nos voos da unidade envolvida no acidente.

Um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA colidiu com um jato de passageiros da American Airlines na noite de quarta-feira, perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington, e as duas aeronaves caíram no rio Potomac. O helicóptero militar estava em um voo de treinamento, mas não está claro o que causou o acidente. As autoridades disseram que não houve sobreviventes.

Em uma declaração em vídeo, Hegseth disse que a tripulação de três soldados estava em um voo anual de treinamento de proficiência.

"Prevemos que a investigação será capaz de determinar rapidamente se a aeronave estava no corredor e na altitude correta no momento do incidente", declarou Hegseth.

O helicóptero do 12º Batalhão de Aviação, baseado em Fort Belvoir, na Virgínia, ficará parado por 48 horas, disse Hegseth. A unidade é responsável pelos voos de helicóptero na área de Washington DC.

A Reuters foi a primeira a informar sobre a pausa operacional.

Uma autoridade disse que outros helicópteros, como os da Guarda Nacional, ainda terão permissão para ajudar nos esforços de recuperação, acrescentou a autoridade.

Helicópteros militares são vistos com frequência na região da capital dos EUA, que abriga várias bases militares. Não é incomum que os militares ordenem pausas após acidentes.