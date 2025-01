Patti Smith cancela show em São Paulo após passar mal no palco

A cantora americana Patti Smith cancelou um show marcado para esta quinta-feira (30) em São Paulo, após passar mal no palco e interromper uma apresentação na cidade na véspera.

"Patti se recupera bem, mas nossos médicos dizem que ela precisa de um pouco mais de tempo", diz um comunicado assinado pela artista, de 78 anos, e pelo coletivo franco-alemão Soundwalk Collective, que a acompanha em uma turnê pela América Latina.

"Ela estava com uma forte enxaqueca nos últimos dias e sentiu tonturas no palco", relatou no Instagram o teatro Cultura Artística, que informou sobre o cancelamento do show de hoje.

Segundo a imprensa, a cantora desmaiou no palco durante a apresentação de ontem, retornando em uma cadeira de rodas e cantando mais duas músicas, antes de pedir desculpas e encerrar o show.

Patti minimizou hoje o ocorrido e disse no Instagram que as informações eram "exageradas". "Tive uma tontura pós-enxaqueca" e "um pequeno incidente", publicou, juntamente com uma foto em que aparece sorrindo. A cantora afirmou que passa bem.

Patti está no Brasil com o espetáculo "Correspondences", que une textos e música dessa lenda do punk dos anos 1970, projeções visuais e sons do grupo Soundwalk Collective, fundado por Stephan Crasneanscki e Simone Merli. A turnê já passou por Colômbia, Chile e Argentina.

jss/ll/dga/lb/rpr

© Agence France-Presse