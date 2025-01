'Rezem por todos a bordo': passageira lembra fala de piloto após acidente

Uma passageira que estava em um avião prestes a decolar quando soube do acidente aéreo em Washington nesta quarta-feira (29), deu um depoimento emocionado à emissora NBC News.

O que aconteceu

Nicole estava a bordo da aeronave aguardando pela decolagem, que estava atrasada. De repente, ela viu que caminhões de bombeiros começaram a se aproximar da área.

"Vimos os helicópteros. Eu pensei: 'Eles estão procurando por algo'", contou Nicole à NBC News. Depois, ela e os demais passageiros começaram a receber mensagens informando que houve uma queda no rio.

Mais tarde, o próprio comandante do voo de Nicole informou os passageiros sobre o acidente. "Houve um acidente. Por favor, rezem por todos a bordo", disse o piloto, segundo o relato da mulher.

Acidente deixou pelo menos 29 mortos

Um avião comercial da American Airlines e um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA caíram, na noite desta quarta-feira (29), no rio Potomac após uma colisão aérea perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington DC. O avião transportava 60 passageiros e quatro tripulantes de Wichita, Kansas (ICT) para o Aeroporto Nacional Washington Reagan (DCA). No helicóptero militar, três soldados estavam a bordo.

Autoridades acreditam que todos os ocupantes da aeronave morreram. As vítimas não foram identificadas até o momento e o trabalho de reconhecimento dos corpos é feito por equipes federais e estaduais.

Vinte e oito corpos foram retirados do rio Potomac no começo da manhã. A informação é dos bombeiros de Washington D.C. Um dos corpos é de um dos militares que estavam no helicóptero. O rio Potomac passa pela capital Washington, além dos estados da Virgínia Ocidental, Virgínia e Maryland.

Todos os pousos e decolagens foram suspensos no aeroporto. O Aeroporto Reagan foi fechado e a expectativa é de que o local volte a funcionar às 11h (13h no horário de Brasília).

Mau tempo dificulta as buscas. "É perigoso e difícil trabalhar lá", disse o chefe dos bombeiros, John A. Donnelly, em uma entrevista coletiva. "Não há muitas luzes, 300 equipes de emergência estão vasculhando as águas procurando em cada centímetro para ver se consegue encontrar alguém."

Presidente Donald Trump atribuiu a responsabilidade à tripulação do helicóptero e aos controladores de tráfego aéreo. "Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada. Não é bom!"