Não é ministro de Lula homem que propõe substituir Bíblia; é esquete

Não é um ministro do governo Lula (PT) o homem que aparece em um vídeo dizendo para "abraçar o capeta" e que pretende substituir a Bíblia pela Constituição. Trata-se do ator Luis Lobianco em um esquete humorístico de 2022 do canal Porta dos Fundos.

O que diz o post

Um homem introduz o vídeo dizendo: "Isso aqui já é passar do limite. Veja isso aqui". Em seguida, é exibido o trecho de um vídeo do Porta dos Fundos.

O conteúdo é compartilhado com a seguinte legenda sobreposta: "As mensagens satânicas não são mais ocultas. Está aí estampada pra quem quiser ver. Vigiai e orai o noivo vem com esplendor e grande glória. Olha o ministro de Lula".

Por que é falso

É possível identificar os atores Fabio Porchat e Luis Lobianco no vídeo. Nenhum dos dois é ministro do governo Lula (PT) (aqui).

O vídeo usado no post desinformativo é o esquete "Aliança com o Demo". O conteúdo foi publicado no dia 15 de setembro de 2022 no Youtube da Porta dos Fundos, que é uma produtora de conteúdo humorístico (aqui). O vídeo simula uma entrevista com um candidato à eleição que fez um "pacto com o demônio". Confira abaixo a íntegra:

Postagem desinformativa já foi desmentida em 2023. Na época, o conteúdo foi desmentido por g1 (aqui), Lupa (aqui) e Boatos.org (aqui).

