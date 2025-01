Ministério declara emergência fitossanitária para praga da mandioca

Brasília, 30 - O Ministério da Agricultura declarou na quarta-feira estado de emergência fitossanitária para o surto da praga quarentenária Rhizoctonia theobromae (Ceratobasidium theobromae) que atinge lavouras de mandioca. A praga causa a doença conhecida como vassoura-de-bruxa da mandioca. O estado máximo de alerta vale para os Estados do Pará e do Amapá e terá vigência de um ano. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial da União. Em nota, o ministério afirmou que a emergência fitossanitária visa reforçar as medidas de prevenção e evitar a dispersão da praga para outras áreas de cultivo. "Durante a vigência do estado de emergência fitossanitária, todas as ações necessárias para erradicar a praga e evitar sua disseminação para outras áreas produtivas poderão ser adotadas com mais agilidade, tanto em nível federal quanto estadual", afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, na nota.A doença foi detectada pela Embrapa Amapá nos plantios de mandioca em terras indígenas de Oiapoque, em agosto de 2024, informou o ministério. A pasta esclareceu que a praga quarentenária é considerada "ausente", com potencial de provocar prejuízos econômicos por não estar presente no território nacional.De acordo com o ministério, os sintomas da doença incluem ramos secos e deformados, nanismo e proliferação de brotos fracos e finos nos caules. "Com a evolução da doença, é comum a ocorrência de clorose, murcha e seca das folhas, morte apical e morte descendente das plantas. Já a dispersão pode ocorrer por meio de material vegetal infectado, ferramentas de poda, além de possível movimentação de solo e água. A movimentação de plantas e produtos agrícolas entre regiões também pode facilitar a dispersão do patógeno, aumentando o risco de infecção em novas áreas", informou o ministério.O ministério disse que desde a detecção da presença da praga no país, técnicos do ministério, da Embrapa, da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá (Diagro) e o Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap) atuam na região para aplicação de medidas de contenção dos focos identificados.